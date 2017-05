Monaco : le Prince Albert très ému !

L'image était belle à voir. Après le sacre de l'AS Monaco, c'est un Prince Albert très ému qui s'est présenté au micro de Canal+.

"Après une saison extraordinaire, cette victoire finale à domicile est l'aboutissement de beaucoup de choses. Il y a quatre ans et demi on était en Ligue 2, on se retrouve champion de France. Il y a eu ce parcours extraordinaire en C1. Ce groupe est extraordinaire, talentueux et de très bon esprit, mené par un grand entraîneur. C'est un travail de toute une équipe, mais aussi du staff, et des supporters. Je pense que cette équipe a un talent énorme avec des jeunes qui peuvent encore progresser", a réagi le Prince Albert, au bord des larmes.