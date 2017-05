L1 : Monaco 2-0 St-Etienne (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'était fait depuis la victoire face à Lille le week-end dernier. Mais c'est maintenant officiel : Monaco est sacré champion de France. Pour cela, l'ASM n'avait besoin que d'un nul face à Saint-Etienne ce mercredi, dans ce match en retard de la 31e journée de Ligue 1. Les Monégasques ont fait mieux en l'emportant 2-0. Monaco n'est pas que champion, Monaco est un magnifique champion. Dominatrice, l'ASM évoluait la plupart du temps dans la moitié de terrain stéphanoise. Mbappé, d'une frappe puissante, était le premier à se montrer dangereux mais Ruffier était à la parade. La deuxième était la bonne pour le phénomène monégasque. Lancé par Falcao, Mbappé, très légèrement hors-jeu, se jouait du portier de l'ASSE pour marquer ensuite dans le but vide (1-0, 19e). Le 103e but du club de la Principauté en championnat cette saison. Un de plus que le PSG de Laurent Blanc la saison dernière. Privés de nombreux joueurs, regroupés derrière et sans génie, les Verts ne faisaient que subir dans cette partie. Cela ne contribuait pas à la qualité des débats, les Asémistes, enfin assurés du titre avec cet avantage au score, ne forçant pas vraiment leur talent. Au retour des vestiaires, Falcao pouvait ajouter un second but pour l'ASM mais sa tête était repoussée par Ruffier. Dans l'autre camp, Subasic devait enfin s'employer sur une frappe de Nordin après un superbe rush. A une demi-heure de la fin, alors que ses protégés avaient sérieusement relâcher la pression, Louis II, bien garni pour l'occasion, donnait de la voix pour célébrer ses héros. Dans le temps additionnel, servi sur un plateau par Lemar, Germain marquait juste avant le coup de sifflet final (2-0, 92e). La fête pouvait commencer. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

