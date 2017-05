Monaco : comment Bielsa a transformé Mendy

Avant d'exploser cette saison à Monaco, Benjamin Mendy (22 ans, 24 matchs en L1 cette saison) avait déjà dévoilé une partie de ses grosses qualités à Marseille. Grâce notamment à un homme, Marcelo Bielsa, qui a transformé le latéral gauche avec ses séances vidéo.

"A la fin de la saison il est venu me voir et m’a dit : 'Tu aimes les vidéos maintenant ?' J’ai répondu : 'Bah oui coach, c’est mortel.' Et il m’a dit : 'Voilà pourquoi au début, je t’ai laissé dormir. Tu as dormi, dormi et le jour où tu as décidé de regarder, tu t’es intéressé de toi-même. Alors que si je t’avais poussé à regarder les vidéos, tu ne te serais jamais intéressé.' Il est trop fort !", raconte l'international tricolore dans les colonnes du magazine Onze Mondial avant de poursuivre.

"Du coup, j’étais content d’aller aux séances vidéo, je pouvais dormir tranquille. Et puis au bout d’un moment, j’ai arrêté de dormir. Et inconsciemment, je me suis intéressé aux vidéos, explique Mendy. Je me suis dit : 'Vas-y, attends, je vais regarder deux minutes son truc quand même.' Et d’un coup, j’ai été aspiré. Après ça, il me parlait, je lui parlais, on se repassait les actions ensemble. Il me disait : 'Mendy, qu’est-ce qui ne va pas dans cette vidéo ? ' Je lui répondais : 'Il y a ça, ça et ça qu’il faut bosser.' J’ai kiffé de ouf."

Comme quoi, le travail...