PSG : saison terminée pour Meunier !

Comme pressenti, Thomas Meunier (25 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) va subir une intervention chirurgicale cette semaine. Le Paris Saint-Germain a annoncé que son latéral droit allait être opéré jeudi à Doha pour un problème de cartilage à la cheville gauche. Conséquence, le Belge devra observer une période de récupération de six semaines. Il manquera donc le dernier match de championnat contre Caen, samedi (21h), et la finale de la Coupe de France contre Angers, le 27 mai.