Bordeaux : les adieux émouvants de Carrasso « Par Romain Rigaux - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin, Cédric Carrasso (35 ans, 23 matchs en L1 cette saison) ne sera pas prolongé et quittera les Girondins de Bordeaux à l'issue de la saison. La fin d'une aventure de huit ans pour le gardien, qui n'a pu dire au revoir aux supporters lors du dernier match à domicile contre l'OM (1-1), dimanche. Si le portier bordelais est ému, il est aussi en colère contre sa direction d'avoir attendu deux jours après ce match pour lui annoncer la nouvelle. "Aujourd’hui après huit merveilleuses années je suis triste, ému, en colère aussi ; car toute cette belle histoire me laissera un vide que je ne pourrai jamais combler. En effet, la chose la plus importante à mes yeux aurait été de pouvoir partager dimanche dernier, tous ensemble, la fin d’une belle histoire. Il est pour moi, inconcevable que MON CLUB n’ait pas eu la décence, la correction de venir me voir quelques jours avant un match historique et qui de surcroît représente bien le joueur que je suis... Mais il en est ainsi et cela me fait énormément de mal. Pourquoi 48h après... et pas avant... ? Je ne suis pas en colère contre la décision sportive même si celle-ci était déjà fixée à mon insu. Mais comme on dit, le joueur passe, mais le club reste...", peut-on lire dans une lettre partagée sur les réseaux sociaux. C'est le Rennais Benoît Costil qui devrait le remplacer dans le but bordelais la saison prochaine. C'est le Rennais Benoît Costil qui devrait le remplacer dans le but bordelais la saison prochaine.

