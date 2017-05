OM : l'appel du pied de Mbia « Par Romain Rigaux - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé par l'Olympique de Marseille entre 2009 et 2012, Stéphane Mbia (30 ans) n'a pas oublié son aventure phocéenne. D'ailleurs, le défenseur et milieu de terrain camerounais n'est pas contre un retour. "Marseille ? Je reviens direct. En courant même. Marseille, c'est chez moi. Là, je joue en Chine avec Manuel Pellegrini, ça se passe super bien donc on verra. Le championnat se termine en octobre et il me reste un an de contrat", a confié le joueur du Hebei China Fortune FC dans l'émission Le Vestiaire sur SFR Sport. Reste à savoir si la direction olympienne sera réceptive à cet appel du pied. Reste à savoir si la direction olympienne sera réceptive à cet appel du pied.

