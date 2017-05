Lille : L. Campos - "former le futur Cavani" « Par Romain Rigaux - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il a débuté l'hiver dernier, le nouveau projet de Lille va débuter cet été avec l'arrivée de Marcelo Bielsa sur le banc. En conférence de presse ce mercredi, le directeur sportif Luis Campos a présenté la méthode mise en place par le club nordiste pour son recrutement. "Nous avons mis sur pied une équipe de 6 scouts qui parcourent le monde. Chaque scout travaille pour 80% sur le marché français et pour 20% à l’étranger. Chaque scout tournera et étudiera une zone différente pour ensuite comparer les conclusions des uns et des autres", a expliqué le Portugais. Une méthode visant à détecter les jeunes à très fort potentiel, la priorité du recrutement. "L’arrivée de grands noms ? Si vous me demandez si on veut recruter Cavani, c’est non, ce n’est pas notre ADN. On ne veut pas recruter Cavani mais on veut former le futur Cavani. (...) On aime développer les jeunes. Ce sera l’un de nos paris pour les prochaines saisons", a indiqué l'ancien dirigeant de Monaco. Avec cela, le LOSC vise le Top 5 la saison prochaine, puis le podium la suivante. "L’arrivée de grands noms ? Si vous me demandez si on veut recruter Cavani, c’est non, ce n’est pas notre ADN. On ne veut pas recruter Cavani mais on veut former le futur Cavani. (...) On aime développer les jeunes. Ce sera l’un de nos paris pour les prochaines saisons", a indiqué l'ancien dirigeant de Monaco. Avec cela, le LOSC vise le Top 5 la saison prochaine, puis le podium la suivante.

