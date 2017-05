Coupe des Conf. : la liste de l'Allemagne « Par Romain Rigaux - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Championne du monde en titre, l'Allemagne disputera la prochaine Coupe des Confédérations en Russie (17 juin - 2 juillet). Ce mercredi, le sélectionneur allemand Joachim Löw a dévoilé sa liste pour la compétition. A un an de la Coupe du monde, le technicien souhaite tester plusieurs jeunes et n'a pas convoqué Manuel Neuer, Mesut Özil, Jérome Boateng ou encore Sami Khedira. Deux joueurs du Paris SG font partie de cette liste : le gardien Kevin Trapp et l'ailier Julian Draxler. La liste des Allemands : Gardiens : Bernd Leno (Leverkusen), Kevin Trapp (PSG), Marc-André ter Stegen (Barcelone) Défenseurs : Matthias Ginter (Dortmund), Jonas Hector (Cologne), Benjamin Henrichs (Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rüdiger (AS Rome), Niklas Süle (Hoffenheim) Milieux : Julian Brandt (Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Kerem Demirbay (Hoffenheim), Diego Demme (RB Leipzig), Julian Draxler (PSG), Leon Goretzka (Schalke 04), Sebastian Rudy (Hoffenheim) Attaquants : Leroy Sané (Manchester City), Lars Stindl (M'Gladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax Amsterdam). Leroy Sané (Manchester City), Lars Stindl (M'Gladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax Amsterdam).

