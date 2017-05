OM : Doria se voit rester « Par Romain Rigaux - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire en début de saison, Doria (22 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) a rejoint le banc depuis l'arrivée de Rudi Garcia à l'Olympique de Marseille. Une situation qui ne semble pas chagriner le Brésilien, visiblement satisfait de sa saison et pas pressé de partir selon son agent. "Un départ ? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. A l'OM, ça se passe bien, et après cette saison sa valeur a augmenté sur le marché. Doria va très probablement continuer une autre année à Marseille. Cette saison à Marseille est très positive, la meilleure depuis son arrivée en Europe", a confié le représentant à Tutto Mercato Web. Reste à savoir si l'OM souhaite le conserver ou le vendre pour obtenir quelques liquidités supplémentaires. Reste à savoir si l'OM souhaite le conserver ou le vendre pour obtenir quelques liquidités supplémentaires.

News lue par 2611 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+