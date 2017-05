Sondage MF : Sanchez plutôt que "Aubame" au PSG « Par Romain Rigaux - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel serait pour vous le meilleur renfort offensif pour le Paris Saint-Germain cet été entre Alexis Sanchez (Arsenal) et Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund). Le Chilien a clairement votre préférence. Sur les 25 721 votes recensés, vous êtes 69,1% à estimer que le Gunner serait un meilleur choix pour le PSG. Contre 30,9% pour le Gabonais, qui semble néanmoins plus attiré par Paris que l'ancien Barcelonais, annoncé plutôt proche du Bayern Munich en cas de départ. Dès à présent, dites-nous si l'OM doit insister pour garder Bafétimbi Gomis. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si l'OM doit insister pour garder Bafétimbi Gomis. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

