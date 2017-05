Bayern : Neuer portera le brassard en 2017-18 !

Avec le départ de Philipp Lahm (33 ans, 25 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) à l'issue de la saison, le Bayern Munich doit nommer un nouveau capitaine. Et le successeur du latéral et milieu allemand est déjà choisi. Selon Bild, c'est Manuel Neuer (31 ans, 26 matchs en Bundesliga cette saison) qui portera le brassard du club bavarois à partir de la saison prochaine. Un statut qu'il possède déjà au sein de la sélection allemande.