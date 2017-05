Lyon : 2 prétendants en plus sur Rybus !

Lyon : 2 prétendants en plus sur Rybu s ! « Par Romain Lantheaume - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un début de saison encourageant, le latéral gauche Maciej Rybus (27 ans, 19 matchs en L1 cette saison) n’est pas parvenu à s’imposer à l’Olympique Lyonnais. Cela n’empêche pas le Polonais de conserver une certaine cote sur le marché des transferts. voir ici), le média russe Izvestia avance que deux autres formations s’intéressent au Gone : le Lokomotiv Moscou et Galatasaray. Autant dire que le club rhodanien, qui ne devrait pas retenir son joueur malgré un contrat courant jusqu’en juin 2019, pourrait se frotter les mains si les enchères venaient à monter ! En effet, après avoir annoncé des négociations entre l’OL et le CSKA Moscou (), le média russe Izvestia avance que deux autres formations s’intéressent au Gone : le Lokomotiv Moscou et Galatasaray. Autant dire que le club rhodanien, qui ne devrait pas retenir son joueur malgré un contrat courant jusqu’en juin 2019, pourrait se frotter les mains si les enchères venaient à monter !

