Monaco : Benzema compare Mbappé à Neymar

Pour sa première saison chez les professionnels, Kylian Mbappé (18 ans, 42 matchs et 25 buts toutes compétitions cette saison) a séduit tout le monde sous les couleurs de l'AS Monaco. Même Karim Benzema (29 ans, 45 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison). L'attaquant du Real Madrid n'hésite pas à comparer le Monégasque au Barcelonais Neymar (25 ans, 43 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison).

"C'est un phénomène pour son âge, mais il faut qu'il s'installe dans la durée. (...) Mais ce que Mbappé fait aujourd'hui, en L1 et encore plus en C1 dans le très beau parcours de Monaco, reste exceptionnel. Le dernier joueur qui m'a paru aussi fort et précoce à ce niveau ? Neymar", confie le Merengue dans les colonnes de L'Equipe.

Mbappé devrait apprécier les propos élogieux d'un joueur qui est devenu un élément indispensable au Real Madrid ces dernières années.