Divers : Benzema connaît bien Macron « Par Romain Lantheaume - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais président de la République, Emmanuel Macron était pourtant inconnu pour la plupart des Français il y a deux ans encore. A part pour Karim Benzema (29 ans, 27 matchs et 9 buts en Liga cette saison), qui connaît visiblement le fondateur d’En Marche ! depuis belle lurette. "Mon message de félicitations ? C'est tout simplement parce que je le connais. De Madrid, de Lyon même. Je l'ai déjà vu trois ou quatre fois. On a mangé ensemble. C'est un fan de foot. On a échangé. On est ensuite restés un peu en contact par messages, a raconté l’attaquant du Real Madrid dans les colonnes de L’Equipe. Je l'ai rencontré la première fois grâce à une connaissance commune à Lyon. Je l'ai connu avant qu'il se lance. Mais on ne va pas commencer à en faire des tonnes là-dessus !" Malgré tout, les rapports entre Benzema et le nouveau président s’annoncent beaucoup moins tumultueux que ceux entretenus avec son prédécesseur, François Hollande, qui avait jugé que le Merengue ne représente pas un exemple. Malgré tout, les rapports entre Benzema et le nouveau président s’annoncent beaucoup moins tumultueux que ceux entretenus avec son prédécesseur, François Hollande, qui avait jugé que le Merengue ne représente pas un exemple.

News lue par 10895 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+