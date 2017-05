EdF : Benzema attend toujours Deschamps... « Par Romain Lantheaume - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus convoqué en équipe de France depuis octobre 2015 et son implication dans l’affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) attend toujours des explications du sélectionneur Didier Deschamps. "C’est vrai que ce serait plus facile aujourd’hui de dire : j’arrête. (…) Ça arrangerait aussi beaucoup de monde que je prenne cette décision… Mais je reste à la disposition de l’équipe de France. Le sélectionneur le sait. Sportivement, je suis quasiment au maximum", a souligné l’attaquant du Real Madrid dans les colonnes de L’Equipe. "Ce serait bien de me donner des explications. Si c’est pour le foot, c’est pour le foot. Si c’est pour autre chose, c’est pour autre chose. Mais qu’on me le dise en face, dans les yeux. Parce qu’on dit aussi que je suis toujours sélectionnable. (…) Ça peut durer deux minutes, une explication. Ce n’est pas compliqué." Sans surprise, le Merengue ne devrait pas figurer dans la liste que DD dévoilera jeudi pour les matchs contre le Paraguay (2 juin), la Suède (9 juin) et l’Angleterre (13 juin). "Ce serait bien de me donner des explications. Si c’est pour le foot, c’est pour le foot. Si c’est pour autre chose, c’est pour autre chose. Mais qu’on me le dise en face, dans les yeux. Parce qu’on dit aussi que je suis toujours sélectionnable. (…) Ça peut durer deux minutes, une explication. Ce n’est pas compliqué." Sans surprise, le Merengue ne devrait pas figurer dans la liste que DD dévoilera jeudi pour les matchs contre le Paraguay (2 juin), la Suède (9 juin) et l’Angleterre (13 juin).

News lue par 4803 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+