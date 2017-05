PSG : la piste Perisic toujours d'actualité ?

PSG : la piste Perisic toujours d'actualit é ? « Par Romain Lantheaume - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête de renforts offensifs, le Paris Saint-Germain avait vu son nom lié à celui d’Ivan Perisic (28 ans, 34 matchs et 10 buts en Serie A cette saison) l’hiver dernier. Et d’après La Gazzetta dello Sport, cette piste reste valable pour le mercato d’été. Le quotidien italien affirme même que le club de la capitale "s'est immiscé avec autorité dans la course à sa venue" et serait prêt à satisfaire les exigences de l’Inter Milan. voir ici), on imagine donc mal le PSG foncer dans ce dossier malgré les rumeurs venues d’Italie. Sauf que le club lombard réclamerait entre 55 et 60 millions d'euros pour céder son ailier ! Une somme très élevée pour le Croate, certes capable de coups d’éclat mais qui n’appartient pas au gratin mondial… A moins d’imaginer un deal incluant le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak, qui plaît aux Nerazzurri (), on imagine donc mal le PSG foncer dans ce dossier malgré les rumeurs venues d’Italie.

