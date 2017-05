Lyon : la pépite Gouiri bientôt blindée « Par Romain Lantheaume - Le 17/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Méconnu en dehors de son club, l’Olympique Lyonnais, il y a quelques semaines encore, l’attaquant Amine Gouiri (17 ans) vient de crever l’écran durant l’Euro des moins de 17 ans. Auteur de 9 buts en 5 matchs, un record, le Français a attiré l’attention des plus grands clubs européens. Du coup, L’Equipe indique que l’OL va s’activer au cours des prochaines semaines pour faire signer son premier contrat professionnel à la jeune pépite, actuellement sous contrat stagiaire. Un rendez-vous avec le Tricolore et son entourage devrait bientôt avoir lieu. A priori, l’affaire est bien embarquée puisque le jeune talent donne sa priorité à l’OL et le coach Bruno Genesio compte l’inclure dans ses plans la saison prochaine. A priori, l’affaire est bien embarquée puisque le jeune talent donne sa priorité à l’OL et le coach Bruno Genesio compte l’inclure dans ses plans la saison prochaine.

News lue par 9595 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+