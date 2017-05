Nice : l'agent de Favre dément, mais... « Par Romain Rigaux - Le 16/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis plusieurs jours, l'entraîneur de Nice, Lucien Favre, est annoncé du côté de Dortmund. Lundi, le quotidien Bild annonçait même un accord entre le technicien suisse et le club allemand. Une information démentie par son agent Christophe Payot. Dans une interview à la Tribune de Genève, le représentant évoque "des rumeurs infondées pour l'instant". "Il n'y a eu aucun contact entre Dortmund et Lucien Favre, entre Dortmund et Nice ou entre Dortmund et moi", a-t-il ajouté. Néanmoins, un départ ne semble donc pas totalement exclu. Pour Payot, "la question ne se posera que quand Dortmund se manifestera vraiment". Le BVB sait ce qu'il lui reste à faire... Néanmoins, un départ ne semble donc pas totalement exclu. Pour Payot, "la question ne se posera que quand Dortmund se manifestera vraiment". Le BVB sait ce qu'il lui reste à faire...

