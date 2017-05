Bordeaux : Carrasso ne sera pas prolongé (off.) « Par Romain Rigaux - Le 16/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le départ de Cédric Carrasso (35 ans, 23 matchs en L1 cette saison) en fin de saison était dans les tuyaux, il est désormais officiel. Ce mardi, les Girondins de Bordeaux annoncent que le contrat de leur gardien, qui se termine en juin, ne sera pas prolongé. "Ce soir, Cédric Carrasso a été reçu par la direction du Football Club des Girondins de Bordeaux qui lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé pour la saison prochaine. Lors de la 38ème et dernière journée de championnat à Lorient, Cédric Carrasso aura l’occasion de disputer son 313ème match sous les couleurs marine et blanc. Cédric Carrasso aura marqué huit années d’histoire du FC Girondins de Bordeaux par ses performances, sa régularité et son professionnalisme", peut-on lire dans un communiqué. Dimanche, Carrasso n'avait pas masqué sa déception de n'avoir reçu aucune proposition de la part de ses dirigeants ( Dimanche, Carrasso n'avait pas masqué sa déception de n'avoir reçu aucune proposition de la part de ses dirigeants ( voir ici ). Le Rennais Benoît Costil devrait le remplacer la saison prochaine.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+