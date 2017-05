Lyon : Aulas, Gonalons n'a pas trop apprécié...

L'ambiance est tendue à l'Olympique Lyonnais... En s'interrogeant sur les ambitions de l'OL et son avenir avant la demi-finale retour de Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam, Maxime Gonalons (28 ans, 29 matchs et 1 but en L1 cette saison) a irrité son président Jean-Michel Aulas, qui n'a pas hésité à le charger durement en conférence de presse ce mardi (voir la brève de 14h35).

Quelques heures plus tard, l'agent du Gone, Frédéric Guerra, a laissé entendre que les propos du patron du club rhodanien n'ont pas été très bien accueillis. "Nous actons Gonalons et moi-même les déclarations de Jean-Michel Aulas. Pour autant, nous aurions préféré en parler en toute discrétion avant", a écrit le représentant sur Twitter.

Gonalons est sous contrat jusqu'en juin 2018.