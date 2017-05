Barça : Neymar refroidit ses courtisans « Par Romain Rigaux - Le 16/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Indispensable au FC Barcelone, Neymar (25 ans, 29 matchs et 13 buts en Liga cette saison) brille moins que ses partenaires de la "MSN" en terme de buts cette saison. Avec 19 réalisations toutes compétitions confondues, le Brésilien est loin de Lionel Messi (51 buts) et Luis Suarez (36 buts). Le signe pour certains observateurs qu'il est trop dans l'ombre en Catalogne et qu'un changement de club est nécessaire pour qu'il postule au Ballon d'Or. Mais l'Auriverde n'est pas vraiment pressé de quitter le Barça. "J'ai toujours eu le même rôle, de mon arrivée jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé. J'ai toujours pris mes responsabilités dans cette équipe. Chacun connaît son rôle. Moi, tout ce que je veux, c'est jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Et le meilleur de tous, c'est Leo (Messi). Je rêve de devenir le meilleur. Je crois que je peux le faire, mais avec calme, tranquillement. Je ne suis pas pressé", a confié Neymar à France Football. Ses courtisans, dont le Paris SG, sont prévenus. Ses courtisans, dont le Paris SG, sont prévenus.

