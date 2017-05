Lyon : Aulas se paie encore Riolo

Très en forme ce mardi en conférence de presse (voir la brève de 14h35), Jean-Michel Aulas s'est une nouvelle fois payé le journaliste de RMC, Daniel Riolo, qui n'en finit plus de lui conseiller de se séparer de Bruno Genesio pour prendre un grand entraîneur étranger à Lyon.

"La magie du foot, c’est que Monsieur Riolo peut faire usage de compétences non autorisées. Il peut dire des choses sans aucune chance d’être démenti car il est dans le virtuel. Le foot, c’est de la science-fiction quand on le fait à l’envers. Quand Monsieur Riolo dit un certain nombre de choses qui me touchent, je me pose la question : où a-t-il joué ? Où a-t-il été dirigeant ? Quand a-t-il été entraîneur ? La réponse : jamais. Il a le droit d’avoir ses idées et de les exprimer. S’il veut débattre, je lui répondrai mais en face à face avec lui. Je lui démontrerai que ce qu’il dit est faux et à la limite de l’agression. A la limite de l’incompétence aussi. Il veut un entraîneur confirmé à l’OL mais c’est uniquement une question de buzz", a réagi le président des Gones qui a par ailleurs rappelé son attachement à Bruno Genesio ( voir la brève de 14h19 ).