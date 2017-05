Monaco : et si Bernardo Silva restait ?

Alors que plusieurs grands clubs européens le suivent (Bayern Munich, FC Barcelone, Manchester United), Bernardo Silva (22 ans, 35 matchs et 8 buts en L1 cette saison) n'exclut pas de rester à Monaco. Le milieu de terrain portugais estime évoluer au plus haut niveau sur le Rocher.

"Si tout le monde reste, on peut faire quelque chose de spécial. Ici, on joue la Ligue des Champions et pour gagner des titres. C'est le plus haut niveau. Tous les joueurs sont heureux et ont envie de continuer. L'équipe est jeune et a envie de gagner des titres. Je suis très bien ici, a ainsi confié Silva à l'AFP. Cela fait plaisir de jouer à Monaco."

Bakayoko, Mendy, Fabinho et Mbappé sont-ils du même avis ?