PSG : quel avenir pour Jesé ?

PSG : quel avenir pour Jes é ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 16/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté en janvier dernier à Las Palmas après une première moitié de saison catastrophique en France (2 buts en 14 apparitions), Jesé (24 ans) n'a pas brillé davantage de l'autre côté des Pyrénées (3 buts en 15 matchs). L'Espagnol regrette même d'avoir rejoint la formation des Canaries. "Quand je regardais l'équipe à la télé, elle avait de l'ambition. Les choses ont fini par changer. Quand je suis arrivé, l'équipe n'était plus au niveau physique que l'on voyait avant. Ça peut aussi être psychologique. Avant je voyais une équipe qui avait le ballon, qui faisait mal, a ainsi souligné Jesé à la télévision canarie, avant de revenir sur son arrivée au PSG il y a un an et d'évoquer son avenir. Je ne regrette pas d'être venu. Je suis un joueur du PSG et je ne sais pas ce qui va se passer." Nous non plus. Mais une chose est sûre : le PSG ne compte plus sur lui et va l'inciter à trouver un nouveau point de chute Nous non plus. Mais une chose est sûre : le PSG ne compte plus sur lui et va l'inciter à trouver un nouveau point de chute

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+