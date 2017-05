Lyon : Aulas charge durement Gonalons « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 16/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il y a quelques semaines, Maxime Gonalons (28 ans, 29 matchs et 1 but en L1 cette saison), en fin de contrat en juin 2018, faisait savoir qu'il était déçu de ne pas encore avoir reçu d'offre pour prolonger à Lyon et qu'il écouterait les offres cet été notamment celles de clubs ambitieux. Des déclarations qui ont beaucoup déçu le président de l'OL. "Il se permet de dire qu'il ne sait pas s'il ne va pas aller dans un club ambitieux. Lyon n'est pas ambitieux ? On est le 2e club français à l'indice UEFA derrière Paris, devant Monaco, devant tous les autres. On n'est pas ambitieux ? On a investi 500 millions sur les joueurs, on a 300 millions d'actifs sur les joueurs qui sont au bilan de l'entreprise. On n'est pas ambitieux ? Ce n'est pas une rupture. Pour tout vous dire, il m'a appelé le lendemain pour s'excuser. C'est Bernard (Lacombe) qui dit qu'il n'y a qu'au tarot qu'on s'excuse, a lâché en conférence de presse Jean-Michel Aulas, visiblement affecté par la situation. Bien sûr (que l'avenir de Gonalons à Lyon est remis en question). Je ne suis pas prêt à m'en séparer. C'est lui qui dit qu'il regardera les offres des clubs. J'ai quand même le droit de dire qu'il m'a fait beaucoup de peine. Les joueurs, c'est quand même mes enfants. En tout cas, il n'y aura pas de prolongation cette année." On s'oriente donc tout droit vers un départ de Gonalons cet été. D'autant que l'émergence de Lucas Tousart facilite les choses. On s'oriente donc tout droit vers un départ de Gonalons cet été. D'autant que l'émergence de Lucas Tousart facilite les choses.

