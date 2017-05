Lyon : Juninho directeur sportif ?

Lyon : Juninho directeur sporti f ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 16/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour retrouver les sommets après une saison décevante, Jean-Michel Aulas compte procéder à de nombreux changements au sein de son effectif et de son équipe dirigeante. Un directeur sportif ou technique devrait notamment être nommé. La piste Juninho est à l'étude. "Mon idée serait d'aller chercher un ancien de la maison qui a participé à toutes les aventures et qui apporte sa crédibilité. Sur le plan de l'organisation sportive, on va faire un certain nombre de choses, en essayant de faire peut-être revenir des gens qui ont eu le mental pour être premiers, a développé le président lyonnais en conférence de presse ce mardi avant d'évoquer l'hypothèse Juninho à ce poste. Je ne lui en ai pas parlé, je ne sais pas s'il serait intéressé et je n'en ai pas parlé avec mon conseil d'administration. Mais il pourrait correspondre au portrait de directeur sportif ou directeur technique." Avec ses 7 titres de champion de France, le Brésilien a lui "le mental pour être premier". Avec ses 7 titres de champion de France, le Brésilien a lui "le mental pour être premier".

