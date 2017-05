Fenerbahçe : van der Wiel victime d'escroquerie

En fin de contrat l'été dernier, le latéral droit Gregory van der Wiel (29 ans, 11 matchs en championnat cette saison) a quitté le Paris Saint-Germain pour Fenerbahçe. Peu utilisé, le Néerlandais vit une expérience très compliquée en Turquie, où l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a récemment perdu 4,5 millions d'euros.

"Je suis venu ici pour jouer au football et investir dans quelques projets. Malheureusement, j'ai connu une personne malintentionnée. Il m'a dit qu'il ramènerait Justin Bieber et Floyd (Mayweather), c'est comme ça qu'il m'a trompé, a confié l'ancien Parisien à la télévision locale. Pendant quatre mois, il m'a demandé de l'argent. Au final, je lui ai donné jusqu'à 4,5 millions d'euros. Par la suite j'ai demandé : 'Comment avance notre business ?' Et il m'a répondu : 'Si tu ne me donnes pas encore 600.000 dollars, oublie ton argent, nous sommes en Turquie et tu ne peux rien faire.'"

L'Oranje a donc été pris pour un bleu.