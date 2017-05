PSG : opération imminente pour Meunier ?

Comme nous vous l'indiquions il y a quelques semaines maintenant, Thomas Meunier (25 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) souffre d'une cheville et pourrait prochainement se faire opérer. A en croire la presse belge, le latéral droit parisien devrait passer sur la table en fin de semaine, jeudi ou vendredi, afin de régler "un problème de cartilage et une excroissance osseuse", comme le révélait le joueur.

En cas d'opération, Meunier manquerait bien évidemment la 38e journée de Ligue 1, contre Caen samedi, et la finale de la Coupe de France, le 27 mai face à Angers.