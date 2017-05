Monaco : B. Silva - "si tout le monde reste..."

Très sollicité sur le marché des transferts, l’ailier de l’AS Monaco Bernardo Silva (22 ans, 35 matchs et 8 buts en L1 cette saison) est annoncé sur le départ. Pourtant, l’ancien joueur de Benfica n’exclut pas de rester. Surtout si ses coéquipiers décident de poursuivre l’aventure.

"Je me sens très bien ici, a confié le Portugais. C’est ma troisième saison. On peut finir champions. Il y a deux ans, on jouait un quart de finale de Champions, cette année une demie… On joue pour gagner des titres à Monaco. Tous les joueurs sont très contents d’être ici. On a envie de continuer. Si tout le monde reste, on peut faire quelque chose de spécial. Après dans le foot on ne sait jamais."

En cas d’offre folle, l’ASM ne retiendra pas forcément son joueur.