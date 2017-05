PSG : une attaque aussi forte que Monaco !

PSG : une attaque aussi forte que Monac o ! « Par Youcef Touaitia - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Futur vice-champion de France, le Paris Saint-Germain a été devancé par une superbe équipe de Monaco cette saison. Si la formation princière a impressionné offensivement, le club de la capitale a également montré un très beau visage. En effet, les Parisiens ont inscrit 139 buts en 55 rencontres toutes compétitions confondues, soit 2,53 buts/match. Un ratio très légèrement supérieur à celui de l’ASM, qui a trouvé le chemin des filets à 154 reprises en 61 parties toutes compétitions confondues, soit 2,52 buts/match. Malgré la perte du trône en Ligue 1 et l’élimination précoce en Ligue des Champions, tout n’est pas à jeter pour le quadruple champion de France en titre, qui affiche des statistiques offensives plus impressionnantes que lors des trois saisons sous l’ère Laurent Blanc : 2,29 buts/match en 2013/2014, 2,07 buts/match en 2014-2015 et 2,42 buts/match en 2015-2016. Avec 75% de victoires en 2016-2017, dont 25 sur les 29 matchs disputés en 2017, Paris a tout de même réalisé une saison relativement bonne. La différence avec les précédentes, c’est que la concurrence était bien plus ardue au cours de celle-ci, et que les partenaires d’Edinson Cavani ont finalement manqué les rendez-vous les plus importants face à l’ASM ou encore Nice, qu’ils n’ont pas battu lors des quatre confrontations en championnat. Avec 75% de victoires en 2016-2017, dont 25 sur les 29 matchs disputés en 2017, Paris a tout de même réalisé une saison relativement bonne. La différence avec les précédentes, c’est que la concurrence était bien plus ardue au cours de celle-ci, et que les partenaires d’Edinson Cavani ont finalement manqué les rendez-vous les plus importants face à l’ASM ou encore Nice, qu’ils n’ont pas battu lors des quatre confrontations en championnat.

