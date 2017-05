PSG : Matuidi veut revoir les priorités « Par Romain Lantheaume - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après quatre saisons d’hégémonie, le Paris Saint-Germain a été dépossédé de son titre de champion de France par l’AS Monaco. Après cette déception, le club de la capitale doit revoir l’ordre de ses priorités selon le milieu de terrain Blaise Matuidi (30 ans, 33 matchs et 4 buts en L1 cette saison). "On doit tirer les leçons de cette saison. Avant de penser à la Ligue des Champions, il faudra penser à la Ligue 1 la saison prochaine. C’est vrai qu’on a tendance à minimiser ce championnat, a admis le Tricolore en zone mixte. Aujourd’hui, tout le monde est content parce que Monaco a gagné et quand Paris gagnait on avait tendance à dire que c’était normal." Durant l’été, les dirigeants franciliens vont devoir faire en sorte de renforcer l’effectif pour entamer la reconquête du titre en Ligue 1 mais aussi repartir de l’avant en C1… Durant l’été, les dirigeants franciliens vont devoir faire en sorte de renforcer l’effectif pour entamer la reconquête du titre en Ligue 1 mais aussi repartir de l’avant en C1…

