Lyon : Lacazette, Aulas résolu à un départ ?

Lyon : Lacazette, Aulas résolu à un dépar t ? « Par Romain Lantheaume - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jusqu’à présent, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, avait toujours fait mine de croire que son attaquant Alexandre Lacazette (25 ans, 29 matchs et 26 buts en L1 cette saison) pourrait bien rester cet été. Mais le dirigeant rhodanien s’est trahi dimanche au micro de Canal+, se laissant aller à un lapsus sans doute révélateur. "J’espère qu’il va marquer son 100e but en L1 avant de partir", a lâché le boss de l’OL. "Avant de partir où ?", a alors coupé le journaliste. "Avant de partir de ce championnat-là et ceci étant dans les semaines qui viennent on aura discuté et cela se fera de la meilleure des manières", a poursuivi "JMA". Il faudra débourser environ 60 millions d’euros pour recruter le buteur des Gones, qui s'est quant à lui montré plus mystérieux sur son avenir (voir ici). Il faudra débourser environ 60 millions d’euros pour recruter le buteur des Gones, qui s'est quant à lui montré plus mystérieux sur son avenir ().

