OM : Turpin, Fanni a "rarement vu ça" « Par Romain Lantheaume - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, Bordeaux n’a même pas eu besoin de deux minutes pour ouvrir le score face à l’Olympique de Marseille (1-1) dans la confusion générale lors du choc de la 37e journée de Ligue 1. En effet, les Phocéens ont vu l’arbitre assistant lever son drapeau pour signaler une faute et se sont donc arrêtés de jouer, laissant tout loisir à Diego Rolan de tromper Yohann Pelé. Un but validé par l’arbitre principal, Clément Turpin, au plus grand désarroi du défenseur central de l’OM, Rod Fanni (35 ans, 27 matchs et 1 but en L1 cette saison). "L’assistant lève le drapeau, l’agite, tout va vite. Je n’ai pas bien compris, mais j’ai rarement vu un tel fait de jeu, a concédé l’ancien Rennais après la partie. Heureusement, nous avons su revenir, nous aurions même pu gagner en deuxième période." On peut comprendre la déception des Marseillais, plombés d’entrée par ce but contestable dans cette finale pour la 5e place. On peut comprendre la déception des Marseillais, plombés d’entrée par ce but contestable dans cette finale pour la 5e place.

