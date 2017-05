Lyon : la mise au point de Jallet « Par Romain Lantheaume - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de Montpellier 3-1 dimanche, l’Olympique Lyonnais a assuré la 4e place en Ligue 1. Même si la saison des Gones restera décevante, le latéral droit Christophe Jallet (33 ans, 12 matchs et 1 but en L1 cette saison) assure que le bilan n’est pas si négatif que ça. "On dit qu’on a fait une mauvaise saison mais au final il y a trois équipes qui ont été très fortes devant, on n’a pas su se mettre à leur niveau mais on a déjà plus de points que la saison passée avec une demi-finale de Coupe d’Europe en plus, a fait remarquer l’international français au micro de beIN Sports. C’est juste pour remettre les choses un peu dans leur contexte…" Si l’OL, 66 points, compte déjà une unité de plus que la saison passée alors qu’il reste un match à jouer, difficile tout de même de se réjouir de cet exercice avec 13 défaites en championnat dont des contre-performances face à des adversaires a priori abordables… Si l’OL, 66 points, compte déjà une unité de plus que la saison passée alors qu’il reste un match à jouer, difficile tout de même de se réjouir de cet exercice avec 13 défaites en championnat dont des contre-performances face à des adversaires a priori abordables…

