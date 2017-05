EdF : Benzema, Ménès accuse la FFF de racisme « Par Youcef Touaitia - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Artisan de la qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions après son festival sur le but d'Isco face à l'Altetico Madrid (1-2) mercredi dernier, l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 27 matchs et 9 buts en Liga cette saison) a eu une bien mauvaise surprise le lendemain. En effet, la Fédération Française de Football (FFF) a, via son compte Twitter, félicité son partenaire, le défenseur central Raphaël Varane, en omettant de citer l'ancien Lyonnais (voir ici). De quoi provoquer la colère de nombreux internautes, mais également celle de Pierre Ménès. "Deschamps pense que Benzema nuit au groupe, il veut une équipe de Oui-Oui... Benzema-Griezmann–Mbappé, ça ressemblerait vraiment à une attaque de champions du monde, a d'abord confié le journaliste sur le plateau du Canal Football Club, avant d'aller bien plus loin. Et les tweets du compte de l'équipe de France qui ne citent jamais Benzema, d'une manière volontaire, ça s'apparente à du racisme..." Visiblement, le sujet Benzema est très sensible depuis de nombreux mois. Visiblement, le sujet Benzema est très sensible depuis de nombreux mois.

