PSG : Cavani et le cauchemar à Barcelone « Par Youcef Touaitia - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La débâcle à Barcelone (1-6) lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions a visiblement laissé des traces profondes chez les joueurs du Paris Saint-Germain. Marqué par cette humiliation, l'attaquant Edinson Cavani (30 ans, 48 matchs et 49 buts toutes compétitions cette saison) a donné son ressenti un peu plus de deux mois plus tard. "Mon pire moment, c’est l’élimination de la Ligue des Champions. C’est sur que ça restera dans les mémoires, dans l’histoire du foot mondial. C’est dur à avaler, ça reste un moment sincèrement très difficile, qui mélange un peu de tout : déception, angoisse, tristesse, colère...", s'est rappelé l'Uruguayen au cours d'un entretien accordé au Canal Football Club. Buteur au Camp Nou, Cavani a été un des seuls joueurs parisiens à surnager dans ce naufrage historique. Buteur au Camp Nou, Cavani a été un des seuls joueurs parisiens à surnager dans ce naufrage historique.

