PSG : Meunier défend un "bilan pas pourri"

Avec trois points de retard sur l’AS Monaco à une journée de la fin et une différence de but largement défavorable (+73 contre +56), le Paris Saint-Germain a sans doute perdu son titre de champion de France, sans compter que l'ASM dispose d'un match en retard. Mais, avec son franc-parler habituel, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) a estimé que tout n’est pas à jeter cette saison.

"Notre bilan n’est pas pourri, loin de là. En 2017, on a été très bons hormis le match contre Barcelone. On avait trouvé notre rythme de croisière. La saison prochaine, on mettra les points sur les i, a assuré le Belge dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Le sentiment est globalement positif. On n’a pas été mauvais. On a une bonne moyenne de points, une année 2017 exceptionnelle. (…) On a eu des manquements à certains moments. C’est là qu’on a merdé."

Sans un Monaco impérial, le PSG aurait pu espérer conserver sa couronne de champion de France avec ses 86 points en poche à une journée du terme.