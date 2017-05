Caen : son avenir, Santini a décidé !

Pisté notamment par Besiktas (voir ici), l’attaquant Ivan Santini (27 ans, 34 matchs et 15 buts en L1 cette saison) compte bien poursuivre l’aventure à Caen. Malgré un maintien qui n’est toujours pas acquis, le Croate ne souhaite pas bouger pour le moment.

"Il me reste deux ans de contrat, et avec ma famille, on se sent très bien ici. J'aimerais prouver que ce que j'ai réussi n'était pas un accident. Après, dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'aussitôt le championnat terminé et, espérons-le, le maintien assuré, j'irai me relaxer en Croatie. Je n'ai pas vu ma famille et mes amis depuis six mois", a confié le buteur normand à L’Equipe.

Une première saison en tout cas réussie pour Santini.