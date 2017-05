Lyon : le coup de gueule d'Aulas !

Lyon : le coup de gueule d'Aula s ! « Par Romain Lantheaume - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré l’échec à terminer sur le podium en Ligue 1 et l’élimination en demi-finale de la Ligue Europa, ne dites surtout pas à Jean-Michel Aulas que l’Olympique Lyonnais a raté sa saison. Après le succès à Montpellier (3-1) dimanche, le président de l’actuel 4e du championnat est monté au créneau pour répondre aux critiques. "Je suis satisfait, car c’est une victoire qui permet d’assurer la quatrième place. Ça montre que, parfois, les critiques sont injustifiées. Quand on est capable de faire 66 ou 69 points dans un championnat, on ne peut pas imaginer que le travail n’a pas été bien fait (...). On reproche au staff technique de ne pas produire un fond de jeu suffisamment important, c’est de la douce rigolade !", a objecté le patron lyonnais dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès. "Ceux qui le disent n’y connaissent rien et jouent contre l’intérêt de l’OL. Je voudrais ramener à la mesure ceux qui se croient supérieurs au coach ou aux dirigeants de l’OL et je veux dire stop. Si ce n’était pas le cas, je me fâcherais vraiment très fort. Ça commence à suffire." Visiblement, Aulas ne bluffe donc pas lorsqu’il confirme l’entraîneur Bruno Genesio dans ses fonctions (voir ici). "Ceux qui le disent n’y connaissent rien et jouent contre l’intérêt de l’OL. Je voudrais ramener à la mesure ceux qui se croient supérieurs au coach ou aux dirigeants de l’OL et je veux dire stop. Si ce n’était pas le cas, je me fâcherais vraiment très fort. Ça commence à suffire." Visiblement, Aulas ne bluffe donc pas lorsqu’il confirme l’entraîneur Bruno Genesio dans ses fonctions ().

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+