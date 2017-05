Monaco : L. Jardim - "pas ici pour rigoler" « Par Romain Rigaux - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec un succès contre Lille (4-0) ce dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1, l'AS Monaco est presque champion de France. Sauf cataclysme, avec trois points d'avance sur le PSG et une différence de but largement favorable (+73 contre +56), le club de la Principauté ne peut pas laisser échapper le titre. Mais l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim reste prudent. "Mercredi (contre Saint-Etienne dans un match en retard, ndlr), il faut marquer les points pour gagner le championnat. Il fallait être sérieux sur ce match. On l'a été. Paris a mis cinq buts et ne lâche pas. Je demande un dernier effort de travail et de concentration pour mercredi. Moi, je respecte le foot. Je ne suis pas ici pour rigoler", a lancé le coach de l'ASM après la rencontre. Prendre un point lors de ces deux derniers matchs suffira à l'ASM pour être officiellement sacrée. Prendre un point lors de ces deux derniers matchs suffira à l'ASM pour être officiellement sacrée.

