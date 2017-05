Caen : Garande ne comprend pas... « Par Romain Rigaux - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il avait besoin d'une victoire à domicile pour assurer son maintien, Caen a chuté contre Rennes (0-1) ce dimanche. L'entraîneur caennais Patrice Garande ne comprend pas la performance de ses joueurs, pourtant si proches du but. "Je ne comprends pas pourquoi on joue avec la peur comme on a joué en première période. On est absent, avec le ballon, on sent qu'il n'y pas de demande, pas d'initiative, on se cache un petit peu. En deuxième période, c'est tout le contraire. Après on peut l'analyser en disant qu'on a des regrets, on a plein d'occases, on a la barre, peu importe... Le même résultat en ayant fait deux périodes complètes, c'est le foot, mais en ayant fait la moitié d'un match, c'est frustrant", a déclaré le coach du SMC. Caen est 17e à un point de la place de barragiste. Caen est 17e à un point de la place de barragiste.

