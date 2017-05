Lyon : son futur, Lacazette reste flou... « Par Damien Da Silva - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Montpellier (3-1) ce dimanche pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, le milieu rhodanien Corentin Tolisso s'est montré très clair sur son avenir (voir brève 0h05). A l'inverse, l'attaquant Alexandre Lacazette (25 ans, 29 matchs et 26 buts en L1 cette saison) a été bien plus flou... "Au cours de cette saison, j'ai mûri, j'ai progressé devant le but et j'aide mieux mes partenaires par le travail défensif. On verra pour mon avenir après le dernier match. On peut toujours avancer et voir ce qu'il se passe ailleurs, mais je ne partirai pas n'importe où. J'ai vu qu'en Ligue Europa on pouvait disputer de belles rencontres, où le public répondait présent", a lancé l'international tricolore. Et si le départ de Lacazette cet été de l'OL n'était pas encore assuré ? L'envie de disputer la Ligue des Champions pourrait tout de même le pousser à faire ses valises... Et si le départ de Lacazette cet été de l'OL n'était pas encore assuré ? L'envie de disputer la Ligue des Champions pourrait tout de même le pousser à faire ses valises...

