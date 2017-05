Nice : Souquet voulait mieux finir « Par Romain Rigaux - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour son dernier match de la saison à l'Allianz Riviera, Nice a concédé une défaite contre Angers (0-2), ce dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1. Un résultat très décevant pour le latéral droit niçois Arnaud Souquet (25 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison). "Il y a quelques faits de jeu qui nous ont pénalisés. Sur moi, il y a penalty , j'en suis quasiment sûr. Après, mental, forcément, quand tu n'as plus rien à jouer. Mais c'était aussi leur cas. On n'a pas eu la réussite habituelle et on a concédé en première période l'ouverture du score, un peu méritée pour Angers. C'est juste dommage d'avoir fini sur une défaite à domicile, mais quelques faits de jeu auraient pu changer le match", a déclaré l'Aiglon. Le Gym peut tout de même être fier de terminer la saison à la 3e place. Le Gym peut tout de même être fier de terminer la saison à la 3e place.

