PSG : Emery félicite Monaco pour le titre « Par Damien Da Silva - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Monaco n'est pas officiellement champion de France, mais c'est tout comme après la victoire du club de la Principauté dimanche face à Lille (4-0) lors de la 37e journée. En effet, malgré un succès contre Saint-Etienne (5-0), le Paris Saint-Germain ne rattrapera pas l'ASM, qui n'a besoin que d'un point en deux matchs. Même l'entraîneur parisien Unai Emery l'a reconnu. "Monaco a fait une bonne saison et, même si ce n'est mathématiquement pas fait, devrait être champion. Félicitations à eux. La concurrence dans le championnat français est une bonne chose, ici comme en Europe. Nous, on va continuer notre progression. (...) Normalement, avec autant de points (que le PSG, ndlr), tu es champion. Mais Monaco a montré plus d'exigence", a estimé le technicien espagnol. Avec 86 points avant la dernière journée, Paris a effectivement réalisé une saison impressionnante en L1... mais Monaco a été encore plus fort ! Avec 86 points avant la dernière journée, Paris a effectivement réalisé une saison impressionnante en L1... mais Monaco a été encore plus fort !

