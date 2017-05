ASSE : décoré par la ville, Galtier se dit fier « Par Youcef Touaitia - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Corrigé par le Paris Saint-Germain (0-5) ce dimanche, lors de la 37e journée de Ligue 1, Christophe Galtier quitte Geoffroy-Guichard sur une fausse note. Malgré cette humiliation, l'entraîneur des Verts a été décoré par la ville de Saint-Etienne pour ses bons et loyaux services au cours des huit dernières années. "Cette décoration, c'est un honneur. Je l'apprécie à sa juste valeur. On connaît l'importance des Verts ici. Dans notre ville, dans notre métropole, je pense qu'on a contribué à rendre les gens heureux. Même s'ils ont parfois été malheureux et en colère. Mais je pense qu'il y a eu plus de moments de joie. Je suis content d'avoir contribué à rendre des gens heureux et fiers du club, du maillot et de sa couleur", a commenté Galtier en conférence de presse. Une chose est sûre, le Marseillais laissera une très belle trace dans le Forez. Une chose est sûre, le Marseillais laissera une très belle trace dans le Forez.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+