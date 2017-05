PSG : Marquinhos et Verratti vont rester Par Damien Da Silva - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a sûrement perdu son titre en Ligue 1 au profit de l'AS Monaco malgré une victoire face à l'AS Saint-Etienne (5-0) lors de la 37e journée. Mais les supporters franciliens ont appris deux bonnes nouvelles : le défenseur central Marquinhos (23 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et le milieu Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) seront toujours au PSG l'an prochain. "Mon futur ? Je suis tranquille. Je serai au PSG la saison prochaine à 100%", a lancé le Brésilien sur Canal +, avant d'être imité en zone mixte par l'Italien. "Je serai encore au PSG la saison prochaine, j’ai encore 4 ans de contrat ici", a assuré Verratti. Un dénouement logique pour deux cadres du club de la capitale, respectivement sous contrat jusqu'en juin 2019 et 2021. Un dénouement logique pour deux cadres du club de la capitale, respectivement sous contrat jusqu'en juin 2019 et 2021.

