PHOTO : Bordeaux chambre méchamment l'OM !

PHOTO : Bordeaux chambre méchamment l'O M ! « Par Romain Lantheaume - Le 15/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré de bonnes opportunités en fin de partie, l'Olympique de Marseille a dû se contenter de ramener un point de son déplacement à Bordeaux (1-1) dimanche à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1. Du coup, la malédiction qui frappe le club phocéen court toujours… En effet, l'OM ne s'est plus imposé en Gironde depuis près de 40 ans, soit 32 matchs, et un succès acquis le 1er octobre 1977. Fort de cette série, le club aquitain a chambré son adversaire sur Twitter en ressortant la supposée "photo de la dernière victoire de Marseille à Bordeaux (en couleur)", un tableau remontant à l'époque des croisades… ! L'OM pourra toujours se consoler en se disant que ce résultat fait ses affaires et lui permet de rester maître de son destin devant Bordeaux dans la course pour la 5e place. Bordeaux sort les antiquités !



Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+