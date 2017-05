OM : B. Gomis - "je m'en veux" « Par Romain Lantheaume - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de l'égalisation pour l'Olympique de Marseille dimanche à Bordeaux (1-1) dans le choc de la 37e journée de Ligue 1, l'attaquant Bafétimbi Gomis (31 ans, 30 matchs et 19 buts en L1 cette saison) a ensuite gâché deux belles opportunités en fin de match. A l'heure du bilan, le Tricolore a assumé ses responsabilités. "On peut avoir des regrets sur cette fin de match. J'ai deux occasions. J'essaie de mettre de l'agressivité en jouant de manière spontanée et je n'ai pas réussi à faire remporter ces trois points à mon équipe et au peuple marseillais, a déploré le joueur prêté par Swansea au micro de Canal+. Je m'en veux, mais quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre." Avec ce match nul, l'OM conserve sa 5e place avec un point d'avance sur Bordeaux avant la dernière journée qui verra les Phocéens recevoir Bastia et les Aquitains aller à Lorient. Avec ce match nul, l'OM conserve sa 5e place avec un point d'avance sur Bordeaux avant la dernière journée qui verra les Phocéens recevoir Bastia et les Aquitains aller à Lorient.

