Lille : Passi s'incline devant Monaco

Pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, Lille a été surclassé par Monaco (0-4) ce dimanche. Devant les médias, l'entraîneur nordiste Franck Passi a reconnu la supériorité du club de la Principauté.

"On a fait une très bonne première période, mais Monaco a été beaucoup plus efficace que nous dans les deux surfaces. Après il y a une différence entre le grand champion qu'est Monaco et nous, qui avons été en difficulté toute la saison. (...) Monaco c'est un très beau champion de France. Leur troisième but illustre la qualité de cette équipe. On ne pouvait pas s'opposer à une équipe demi-finaliste de Ligue des Champions. C'est pour ça que je dis que je n'ai rien à reprocher à mes joueurs", a confié l'ancien coach de l'Olympique de Marseille.

Actuellement 12e au classement, Lille va terminer tranquillement cette saison.