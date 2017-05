PSG : déçu, Rabiot félicite Monaco « Par Youcef Touaitia - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré le festival à Saint-Etienne (5-0) ce dimanche, lors de la 37e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne sera pas champion de France. Une déception pour le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison), qui a néanmoins félicité Monaco, vainqueur de Lille (4-0), pour leur titre à venir. "C'est une déception de ne pas être champion. On est des professionnels et on se bat pour le titre dès le début de la saison. Ce soir Monaco a gagné, mais on jouera notre dernier match pour le gagner. Ils ont fait une grande saison parce qu'on a pris malgré tout beaucoup de points cette année, quoi qu'on en ait dit. S'ils sont devant nous, c'est qu'ils méritent leur titre", a souligné l'international tricolore au micro de Canal +. Avec 86 points pris en 37 rencontres, Paris fera un très beau champion. Avec 86 points pris en 37 rencontres, Paris fera un très beau champion.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+